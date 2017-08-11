Сладкая Одесса: появилось новое место для селфи (ФОТО)

Одесса — это город креативных людей.

Пока одни предприниматели бесшабашно уродуют улицы нелепыми фасадами и вывесками, другие — украшают и создают маленькие шедевры.

Впрочем, появившийся недавно в центре Одессы шедевр, не такой уж маленький- почти два метра в высоту.

У кафе на улице Бунина возвели памятник «Наполеончику» — пухлому малышу в знаменитой шляпе французского императора, который «развалился» на большом куске торта.

«Жарко

И наш #Наполеончик разделся ))))

Встречайте — новая интересная локация для Ваших #instagram и #selfie ))) на ул.Бунина, 17 !!!», — появилось приглашение в соцсетях.

Вот это — Одесса!