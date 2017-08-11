Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Чемпионат мира по предпринимательству в Одессе: хватит просить преференций (ВИДЕО, ФОТО)
Смерть работодателя под Одессой: как убили прораба за долги по зарплате (ФОТО)
Преданность «Черноморцу»: как «Автомотофаны» с одесскими «моряками» тусили (ВИДЕО,ФОТО)
Сладкая Одесса: появилось новое место для селфи (ФОТО)
Степанов не хочет, чтобы бизнесмены знали в лицо главу таможни и фамилию одесского губернатора (ФОТО)
Ценою в миллион: одесский Дворец спорта готовят к чемпионату мира (ФОТО)
Как турецкое телевидение рекламирует Одессу (ВИДЕО)
Что делать одесситам при остановке регистрации налоговых накладных?
«Влипли» в Одесской области: как полицейские из-за девушек лишились служебного авто (ФОТО)
Осторожно, красный «Шевроле»: почему в Одессе воспрещен вход в парк? (ВИДЕО)
Общество, Одесса

Сладкая Одесса: появилось новое место для селфи (ФОТО)

11.08.2017

Одесса — это город креативных людей.

Пока одни предприниматели бесшабашно уродуют улицы нелепыми фасадами и вывесками, другие — украшают и создают маленькие шедевры.

Впрочем, появившийся недавно в центре Одессы шедевр, не такой уж маленький- почти два метра в высоту.

У кафе на улице Бунина возвели памятник «Наполеончику» — пухлому малышу в знаменитой шляпе французского императора, который «развалился» на большом куске торта.

«Жарко
И наш #Наполеончик разделся ))))
Встречайте — новая интересная локация для Ваших #instagram и #selfie ))) на ул.Бунина, 17 !!!», — появилось приглашение в соцсетях.

Вот это — Одесса!

 

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах