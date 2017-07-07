Следствие ведет одессит: как потерпевший поймал грузин, обокравших его квартиру (ФОТО, ВИДЕО)

В соцсетях набирает рейтинг криминальная история, которую изложил в фейсбуке одессит Александр Воронцов.

Собственно, дело было так…

«В понедельник 03.07.2017 прихожу я вечером домой после работы и понимаю, что мою квартиру обворовали. Естественно расстроившись я решил вызвать ПОЛИЦИЮ для того, чтобы сложившаяся ситуация была задокументирована и в свою очередь были приняты необходимые меры…. Прождав три часа с момента обнаружения кражи, все таки приехали СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ….. были составлены все необходимые документы….. На следующий день после неоднократных звонков (в штангу) следователю я понял, что если ничего не предпринять самому, то ничего с этого не будет», — пишет Александр.

Далее, потерпевшим были установлены лица устроившие кражу и транспортное средство на котором они передвигались. После этого вместе с друзьями, координируя совместные действия, он стал отрабатывать территорию города, используя собственные транспортные средства.

5 июля мужчинам удалось выйти на преступников и задержать их, однако они даже не смогли дозвониться в полицию, чтобы сообщить об этом.

» Хочу отметить, что данные грузины, передвигались на машине с литовской регистрацией с номерами DOO 521 без прав и с каким-то ксероксом непонятно чего. Как говорят чем дальше тем интересней—при задержании одного из них в его телефоне было сообщение, которое представляло собой ОРИЕНТИРОВКУ НА РОЗЫСК ЕГО АВТОМОБИЛЯ, вопрос кто же сбросил???» — описывает события одессит и делает предположение, что в Одессе именно полиция покрывала граждан Грузии, которые обворовывали квартиры местных жителей.

ФОТО И ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ: АЛЕКСАНДР ВОРОНЦОВ