Смертельный пожар возле «Краяна» в Одессе (ФОТО)

В Одессе, на улице Косовской, 2 — в мастерской СТО, возник пожар: горели две машины и перекрытие.
Около часа понадобилось пожарным для ликвидации огня на площади 100 кв.м.
На месте возгорания пожарные нашли труп 39-летнего мужчины, который работал на этой станции техобслуживания.
В ликвидации пламени приняли участие 21 спасатель и 4 пожарных машины. Причины пожара устанавливаются.
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