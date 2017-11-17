Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Как депутаты Одесского облсовета перераспределяли деньги?
Одесский Горсад. Застройки не будет
Достали: почему одесситы перекрыли оживленную улицу? (ВИДЕО)
«Маски-шоу стоп»: одесситы в ожидании честного бизнеса? (ВИДЕО)
Против инфекций: в соцсети показали санобработку транспорта в Одесской области (ВИДЕО)
В фискальную службу обратились 396 одесситов
После капремонта: на линию в Одессе вышел яркий троллейбус (ФОТО)
Смертельный пожар возле «Краяна» в Одессе (ФОТО)
У одесского застройщика изъяли деньги и печати фиктивных предприятий (ФОТО)
Вечерний переполох на Пантелеймоновской в Одессе
Одесса, Происшествия

Смертельный пожар возле «Краяна» в Одессе (ФОТО)

17.11.2017

В Одессе, на улице Косовской, 2 — в мастерской СТО, возник пожар: горели две машины и перекрытие.

Около часа понадобилось пожарным для ликвидации огня на площади 100 кв.м.

На месте возгорания пожарные нашли труп 39-летнего мужчины, который работал на этой станции техобслуживания.

В ликвидации пламени приняли участие 21 спасатель и 4 пожарных машины. Причины пожара устанавливаются.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах