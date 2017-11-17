Смертельный пожар возле «Краяна» в Одессе (ФОТО)

В Одессе, на улице Косовской, 2 — в мастерской СТО, возник пожар: горели две машины и перекрытие.

Около часа понадобилось пожарным для ликвидации огня на площади 100 кв.м.

На месте возгорания пожарные нашли труп 39-летнего мужчины, который работал на этой станции техобслуживания.

В ликвидации пламени приняли участие 21 спасатель и 4 пожарных машины. Причины пожара устанавливаются.