Степанов дал нагоняй за Аккерманскую Крепость (ФОТО)

До 1 декабря укрепление северной стены Аккерманской крепости должно быть завершено.

В противном случае — компания-подрядчик будет изменена. Об этом стало известно во время рабочего визита председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова в Белгород-Днестровского района.

«Я недоволен темпами реконструкции: за большой промежуток времени выполнен небольшой объем работ. Подрядчик уверяет, что успеет до 1 декабря закончить процесс. Для нас это важно, ведь планируем зарегистрировать крепость как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО », — рассказал председатель ОГА Максим Степанов.

Общая смета реконструкции стены — 7 800 000 гривен. На сегодня отставание от графика работ составляет более одного месяца.

ЧТО СКРЫВАЕТ АККЕРМАНСКАЯ КРЕПОСТЬ: ПОД ОДЕССОЙ ЦАРИЛ ГОЛЛИВУДСКИЙ РАЗМАХ (ВИДЕО)

Справка: Аккерманская крепость — памятник архитектуры национального значения. Строилась с целью создания оборонительного рубежа между Османской империей и украинскими и молдавскими землями (в течение XI-XVIII веков).