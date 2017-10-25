Столичные дельфины переехали в Одессу

В одесском дельфинарии «Немо» небольшое пополнение: 4 дельфина и 2 морских котика из столицы переехали в Одессу, в связи с закрытием заведения в Киеве. Последнее представление там состоялось 22 октября.

По информации пресс-секретаря дельфинария Полины Макаровой, животные благополучно прибыли в наш город и пока проходят акклиматизацию, не будут задействованы в выступлениях.

Добавим, что между дельфинариями сети «Немо» (Одесса, Киев, Харьков) налажена сеть транспортировки животных при различных ситуациях, и все «артисты» были безопасно доставлены.