Столичные дельфины переехали в Одессу
25.10.2017
В одесском дельфинарии «Немо» небольшое пополнение: 4 дельфина и 2 морских котика из столицы переехали в Одессу, в связи с закрытием заведения в Киеве. Последнее представление там состоялось 22 октября.
По информации пресс-секретаря дельфинария Полины Макаровой, животные благополучно прибыли в наш город и пока проходят акклиматизацию, не будут задействованы в выступлениях.
Добавим, что между дельфинариями сети «Немо» (Одесса, Киев, Харьков) налажена сеть транспортировки животных при различных ситуациях, и все «артисты» были безопасно доставлены.
About the author /Suhan
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