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Общество, Одесса

Столичные дельфины переехали в Одессу

25.10.2017

В одесском дельфинарии «Немо» небольшое пополнение: 4 дельфина и 2 морских котика из столицы переехали в Одессу, в связи с закрытием заведения в Киеве. Последнее представление там состоялось 22 октября.

 

По информации пресс-секретаря дельфинария Полины Макаровой, животные благополучно прибыли в наш город и пока проходят акклиматизацию, не будут задействованы в выступлениях.

Добавим, что между дельфинариями сети «Немо» (Одесса, Киев, Харьков) налажена сеть транспортировки животных при различных ситуациях, и все «артисты» были безопасно доставлены.

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Suhan

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