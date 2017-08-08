Свыше миллиарда: одесские собственники и арендаторы земель пополнили местные бюджеты

В январе-июле 2017 года собственники и арендаторы земель перечислили в местные бюджеты Одесской области 1 млрд. 68 млн грн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дополнительно мобилизовано 170 млн грн платы за землю.

«Таких результатов удалось достичь за счет повышения нормативно-денежной оценки земель, привлечения к налогообложению новых собственников земли и землепользователей, заключения дополнительных соглашений к действующим договорам аренды», — рассказал начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Преобладающую часть поступлений получены от юридических лиц, которые уплатили 939,7 млн грн земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности. Это на 20% превышает фактические поступления за 7 месяцев прошлого года.

Наибольшие суммы уплачены в местные бюджеты г. Одессы — 329,7 млн грн, или 35 % от общей суммы поступлений, г. Черноморска — 68,0 млн грн, Овидиопольского района — 66,3 млн грн, г. Южного — 54,1 млн грн, Измаильского района — 38,6 млн грн, Лиманского района — 37,2 млн грн.

Физические лица перечислили в местные бюджеты 129,2 млн грн платы за землю, или на 14% больше, чем в январе-июле прошлого года.

Начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин также отметил, что увеличение поступлений достигнуто благодаря тесному взаимодействию райгосадминистраций и органов местного самоуправления Одесчины с территориальными подразделениями фискальной службы по вопросам наполнения местных бюджетов.