Трагедия на трассе Одесса-Рени

На 102-м км автодороги «Одесса – Рени» произошло трагическое ДТП: водитель грузовика «Ford Tranzit» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым авто «ГАЗ 33021» и грузовым «ТАТА».

37-летний водитель Ford’а погиб на месте аварии. Тело мужчины спасатели Саратского района достали из авто с помощью специального инструмента.

Обстоятельства и причины происшествия выясняют правоохранители.