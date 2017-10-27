Трагедия на трассе Одесса-Рени
27.10.2017
На 102-м км автодороги «Одесса – Рени» произошло трагическое ДТП: водитель грузовика «Ford Tranzit» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым авто «ГАЗ 33021» и грузовым «ТАТА».
37-летний водитель Ford’а погиб на месте аварии. Тело мужчины спасатели Саратского района достали из авто с помощью специального инструмента.
Обстоятельства и причины происшествия выясняют правоохранители.
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