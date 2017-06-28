Трагедия в Одессе: жертвами стали три человека (ФОТО)

В результате трагического ДТП в Одессе на проспекте Добровольского, с серьезными травмами в больницу были доставлены водители автомобилей BMW и Audi, а также пешеход, ставший случайной жертвой.

Трагедия произошла вечером во вторник, 27 июня.

BMW ехал со стороны Южной дороги в направлении Марсельской, а водитель Audi, при повороте налево, не предоставил преимущества в движении.

Автомобили столкнулись, в результате чего кузов Audi разорвало пополам, оторванная задняя часть влетела в припаркованный на тротуаре микроавтобус Toyota Hiace и проходившего рядом пешехода.