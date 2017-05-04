Труханов заявил о финише на Потемкинской лестнице (ФОТО)

Многострадальная и скандальная реставрация Потемкинской лестницы вышла на финишную прямую.

Геннадий Труханов лично с инспекцией проверил ход работ и провел совещание на месте.

Параллельно заканчивают благоустройство Стамбульского парка, поскольку торжественное открытие этих двух объектов планируют одновременно в конце мая. На церемонии ожидается визит турецких гостей из города-побратима.

КАК В ПРОРВУ: ЭПОХАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОТЕМКИНСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ

ДОСТОЯНИЕ ОДЕССЫ: РЕМОНТ ШАГ ЗА ШАГОМ

ОДЕССКАЯ МЭРИЯ ОРИЕНТИРОВАНА НА МАЙ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ СЮРПРИЗОВ

Напомним, недавно стало известно, что понадобились дополнительные 7 миллионов 563 тысячи гривен для строительства перехода между Лунным и Стамбульским парками. Речь идет об участке между фуникулером и Потемкинской лестницей, который не является частью работ по реконструкции Потемкинской лестницы, но в целом связан с комплексом работ на этом участке.







