У руководителей одесских неприбыльных учреждений и организаций истекает срок 1 июля 2017 года

Срок для приведения учредительных документов неприбыльных организаций в соответствие с нормами Налогового кодекса истекает 1 июля 2017 года.

С целью включения в новый Реестр неприбыльных учреждений и организаций до 1 июля 2017 года неприбыльным предприятиям, учреждениям и организациям необходимо привести учредительные документы в соответствие с требованиями п.133.4 ст.133 Налогового кодекса Украины и предоставить копии таких документов с заявлением 1-формы РН в контролирующий орган.

Жилищно-строительные кооперативы, кроме вышеупомянутого, также должны предоставить заверенные ими копии документов, которые подтверждают дату принятия в эксплуатацию законченного строительством жилого дома и факт сооружения или приобретение такого дома жилищно-строительным (жилым) кооперативом.

Неприбыльные предприятия, учреждения и организации, которые не привели свои учредительные документы в соответствие и не предоставили их копии контролирующему органу, будут исключены из Реестра неприбыльных организаций после 1 июля 2017 года.

Для религиозных организаций этот срок продлен до 1 января 2018 года.

Это предусмотрено п.35 подраздела 4 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины и постановлением Кабинета Министров Украины от 13.07.2016 г. №440.