Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Утро понедельника началось с «минирования» Одесского аэропорта
В Одесской области браконьеры выбросили на дорогу два центнера рыбы (фото)
Одессит претендует на участие в чемпионате Европы (ФОТО)
Одесский губернатор занялся вопросами установки солнечных электростанций
Министерский десант готовится в Одессу
Как одесситам не лишиться жилья за коммунальные долги?
Как патрульные в Одессе «сносят» девушек и терминалы (ФОТО, ВИДЕО)
Вокруг порта «Черноморск»: зверское тройное убийство в Одессе
Майская гроза в Одессе: выпал крупный град (ФОТО, ВИДЕО)
В ночь на субботу в Одесской области качались люстры
Одесса, Происшествия

Утро понедельника началось с «минирования» Одесского аэропорта

22.05.2017 0 98

Дождливая погода не помешала «минерам» сообщить в полицию о «заложенной бомбе» в Одесском аэропорту.

Сообщение поступило в 9.15. В аэропорт выехали полицейские, специалисты-взрывотехники и кинологи. Территория оцеплена. Сотрудников, пассажиров и встречающих в срочном порядке эвакуировали. Проходит тщательная проверка аэровокзала и прилегающей к нему территории на наличие взрывоопасных предметов.

Кроме того, как сообщает пресс-служба КП ОГЭТ, в связи с сообщением о минировании аэропорта, временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №14. Троллейбусы временно курсируют по маршруту Железнодорожный вокзал — Застава-2.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах