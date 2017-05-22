Утро понедельника началось с «минирования» Одесского аэропорта

Дождливая погода не помешала «минерам» сообщить в полицию о «заложенной бомбе» в Одесском аэропорту.

Сообщение поступило в 9.15. В аэропорт выехали полицейские, специалисты-взрывотехники и кинологи. Территория оцеплена. Сотрудников, пассажиров и встречающих в срочном порядке эвакуировали. Проходит тщательная проверка аэровокзала и прилегающей к нему территории на наличие взрывоопасных предметов.

Кроме того, как сообщает пресс-служба КП ОГЭТ, в связи с сообщением о минировании аэропорта, временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №14. Троллейбусы временно курсируют по маршруту Железнодорожный вокзал — Застава-2.