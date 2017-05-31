В Одессе готовятся к грандиозному фэшн-уикенду (ВИДЕО)

В середине июня, с 17 по 20 — число, в Одессе намечается грандиозное событие в мире моды — ODESSA HOLIDAY FASHION WEEK.

В течение фэшн-уикенда гости и журналисты посетят более 30 мероприятий, увидят лучшие круизные коллекции нового сезона от ведущих украинских дизайнеров, которые будет представлены на подиуме, в инсталляциях и презентациях…

В этом году праздник стартует финалом Национального Конкурса молодых дизайнеров «Взгляд в будущее», который возглавляет гуру украинской моды — Лилия Пустовит. Этот конкурс в свое время дал путевку в жизнь многим ведущим дизайнерам.

Имидж для модного праздника создала молодая финалистка международной биеннале fashion-иллюстрации IMAGO Яна Марковская.

Добавим, что в прошлом году фэшн-уикенд подарил Одессе незабываемые впечатления. Судите сами…

ODESSA HOLIDAY FASHION WEEK 2016

автор — HDFASHION CHANNEL