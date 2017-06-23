В Одессе изъяли «посылку» стоимостью в миллион гривен (ФОТО)

Фискальной службой Одесской области были выявлены и изъяты табачные изделия, во время совместного с пограничниками обыска в помещении одного из отделений почтового оператора.

«Улов» — без марок акцизного налога установленного образца Украины (производитель Республика Беларусь) в количестве 55 000 пачек на общую сумму 950 тыс. грн.



В случае попадания и реализации изъятых табачных изделий на территории Украины убытки в виде недопоступления в бюджет акцизного налога составили бы свыше 475 тыс.грн.

Проводятся мероприятия по установлению происхождения и владельца выявленных товарно-материальных ценностей.