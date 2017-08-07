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Общество, Одесса

В Одессе показали, что общего у Труханова, Рождена и топ-блогеров (ВИДЕО)

07.08.2017

В Одессе известна причастность действующего мэра Геннадия Труханова к таиландскому боксу.

Но в августе городской голова был запечатлен в роли футболиста. В аннотации к имиджевому ролику под названием «Я вже люблю тебе, Одесо» , который появился в соцсетях , поясняется, что общего у топ-блогеров, Рождена и мэра Одессы. Конечно же туристический сезон в городе!

Ранее  Геннадий Труханов опубликовал у себя в фэйсбуке видео спарринга со спортсменом, который представлял Украину на Чемпионате мира по таиландскому боксу .
Напомним, мэр Одессы — Президент Украинской федерации таиландского бокса.

МЭР ОДЕССЫ ГОТОВ К ЗАБЕГУ (ВИДЕО)

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Suhan

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