В Одессе показали, что общего у Труханова, Рождена и топ-блогеров (ВИДЕО)

В Одессе известна причастность действующего мэра Геннадия Труханова к таиландскому боксу.

Но в августе городской голова был запечатлен в роли футболиста. В аннотации к имиджевому ролику под названием «Я вже люблю тебе, Одесо» , который появился в соцсетях , поясняется, что общего у топ-блогеров, Рождена и мэра Одессы. Конечно же туристический сезон в городе!

Ранее Геннадий Труханов опубликовал у себя в фэйсбуке видео спарринга со спортсменом, который представлял Украину на Чемпионате мира по таиландскому боксу .

Напомним, мэр Одессы — Президент Украинской федерации таиландского бокса.

МЭР ОДЕССЫ ГОТОВ К ЗАБЕГУ (ВИДЕО)