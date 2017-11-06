В Одесском аэропорту не дали улететь контрабандным айфонам (ФОТО)

В Одесском аэропорту был задержан одессит, который пытался вывезти в Стамбул контрабандные 43 телефона iPhone X и 25 чехлов к ним.

Сумма оценки составляет 1 миллион 280 тысяч гривен.

Перемещение гаджетов без надлежащего оформления было пресечено совместным усилием погранслужбы, таможни и СБ Украины.

«Айфоны» изъяты для принятия правового решения.









