В Одесском аэропорту не дали улететь контрабандным айфонам (ФОТО)

В Одесском аэропорту был задержан одессит, который пытался вывезти в Стамбул контрабандные 43 телефона iPhone X и 25 чехлов к ним.
Сумма оценки составляет 1 миллион 280 тысяч гривен.
Перемещение гаджетов без надлежащего оформления было пресечено совместным усилием погранслужбы, таможни и СБ Украины.
«Айфоны» изъяты для принятия правового решения.
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