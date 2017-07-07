В Одесском университете будет меньше на одну коррупционную единицу (ФОТО)

«Предприимчивую» завкафедрой ОНУ им. Мечникова, которая успешно требовала и брала взятки от своих студентов, будут судить в Приморском районном суде Одессы.

Ранее, женщина была поймана с поличным: за положительную оценку на зачёте, без фактической его сдачи, она потребовала и получила от трех студенток 1500 гривен.

И это — не единичный пример. Кроме того, указанный педагог была уличена в подлоге: в официальные документы она вносила ложные сведения о сдаче зачетов студентами до его фактического проведения.

По делу продолжается следствие.