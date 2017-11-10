В пятницу неизвестный парализовал работу Одесского аэропорта

Сегодня в полдень в приемную директора Одесского аэропорта поступил звонок от неизвестного с сообщением о том, что заминированы территории терминальных комплексов и на парковке находится автомобиль со взрывным устройством.

На место были срочно вызваны полиция, кинологи и взрывотехники.

Сотрудников и посетителей аэропорта в срочном порядке эвакуировали — около 450 человек. Прием и отправку авиарейсов временно прекратили до 14 часов.

Звонок оказался ложным