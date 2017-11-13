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Общество, Одесса

В турецкий гарем: как учитель хореографии торговал дипломированными танцовщицами (ФОТО, ВИДЕО)

13.11.2017

В Одесском аэропорту были задержаны девушки, которых намеревался продать в секс-рабство 34-летний учитель хореографии из Николаева, организовавший трудоустройство в ночные клубы Турции.

Сама схема трудоустройства и дальнейшей работы была организован так, что девушки, получившие дипломы по танцам, в погоне за «турецкой мечтой», попадали в долговую яму.

Им обещали платить по 400 долларов за ночь, а по факту выплачивали только 40 и то — только способным, а тем, кого считали «не годной» для танцев — платили по 10 долларов. Естественно, их долг рос и приходилось заниматься проституцией. Заметим, что эту аферную схему пограничники разрабатывали еще с весны.


Одновременно в Одессе и Николаеве общей межведомственной группой проведен ряд обысков у подозреваемых. Учителю танцев объявлено подозрение, пока он задержан установленном порядке.

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Suhan

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