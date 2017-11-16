Вечерний переполох на Пантелеймоновской в Одессе

Сегодня бригада взрывотехников, сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа Приморского отделения полиции Одессы были подняты по тревоге во второй половине дня.

Около 16 часов поступило сообщение о том, что в одной из машин подземного паркинга возле Привоза заложена бомба.

Посетителей паркинга срочно эвакуировали.