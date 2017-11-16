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Одесса, Происшествия

Вечерний переполох на Пантелеймоновской в Одессе

16.11.2017

Сегодня  бригада взрывотехников, сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа Приморского отделения полиции Одессы были подняты по тревоге во второй половине дня.

Около 16 часов поступило сообщение о том, что в одной из машин подземного паркинга возле Привоза заложена бомба.

Посетителей паркинга срочно эвакуировали.

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Suhan

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