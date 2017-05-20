Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Вокруг порта «Черноморск»: зверское тройное убийство в Одессе
Майская гроза в Одессе: выпал крупный град (ФОТО, ВИДЕО)
В ночь на субботу в Одесской области качались люстры
Автомобиль в Одессе разгромил цветочный магазин (ФОТО)
Туристы в Одессе: жителей Молдовы заставили соблюдать украинские законы (ФОТО,ВИДЕО)
Кому из одесситов необходимо переоформить документы на субсидию?
Сколько стоит бракосочетаться в Одессе? (РАСЦЕНКИ И ЛЬГОТЫ)
Одесские власти решают, что делать с «переселенцами-захватчиками» (ФОТО)
Клубничный вопрос: украинский рынок снабжают Одесса и Херсон
Зачем в Одессу едут основатель бренда дизайнерских носков и столичная теледива?
Одесса, Происшествия

Вокруг порта «Черноморск»: зверское тройное убийство в Одессе

20.05.2017 0 324

В субботу стало известно, что накануне вечером в частном доме в Суворовском районе Одессы, были обнаружены трупы 48-летнего хозяина дома, его 47-летней жены и её 75-летней матери с рублеными и огнестрельными ранениями головы.

В ряд СМИ просочилась информация, что убили бухгалтера порта «Черноморск», ее мужа (судового механика) и ее престарелую мать.Тела погибших обнаружили родственники, которые и вызвали полицию.

Следов ограбления при первоначальном осмотре не обнаружено.

СМИ связывают зверское убийство с недавней ревизией Южного офиса Госаудитслужбы в Черноморском порту, которая обнаружила масштабные нарушения.

Ведется следствие по статье «умышленное убийство».

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах