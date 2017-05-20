Вокруг порта «Черноморск»: зверское тройное убийство в Одессе

В субботу стало известно, что накануне вечером в частном доме в Суворовском районе Одессы, были обнаружены трупы 48-летнего хозяина дома, его 47-летней жены и её 75-летней матери с рублеными и огнестрельными ранениями головы.

В ряд СМИ просочилась информация, что убили бухгалтера порта «Черноморск», ее мужа (судового механика) и ее престарелую мать.Тела погибших обнаружили родственники, которые и вызвали полицию.

Следов ограбления при первоначальном осмотре не обнаружено.

СМИ связывают зверское убийство с недавней ревизией Южного офиса Госаудитслужбы в Черноморском порту, которая обнаружила масштабные нарушения.

Ведется следствие по статье «умышленное убийство».