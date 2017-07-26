Вокруг Саакашвили: экс-президент, экс-губернатор и экс-украинец?

Столичные СМИ, ссылаясь на собственные источники в администрации президента Украины, сообщают, что экс-президент Грузии и экс-глава Одесской обгосадминистрации Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства.

Причина — пункт 2 статьи 19 закона о гражданстве: «приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов».

Якобы, при получении гражданства бывший грузинский президент сообщил властям, что не подвергается уголовному преследованию где-либо, умолчав об уголовных делах, открытых в отношении него на родине. Это стало формальным поводом для применения к нему пункта 2 части 1 ст. 19 Закона Украины «О гражданстве».

Нардеп Игорь Мосийчук написал в фейсбуке: «Президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки. Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки».

Тем временем, экс-советник министра внутренних дел Украины Станислав Речинский сообщает, что Указ о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства на кодификации.

«Указ на кодификации. Ждем официального объявления, хотя могут и заднюю включить, если реакция окажется неприятной. Не наша реакция«, — написал он.

Позже информацию об утрате гражданства официально подтвердила Госмиграционная служба. Как сообщает ведомство, материалы о Саакашвили предоставила Генпрокуратура Украины, получившая их от грузинской стороны. Они были отработаны миграционщиками и направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины.