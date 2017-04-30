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Воскресная драка одесских активистов (ФОТО, ВИДЕО)

30.04.2017 0 636

В воскресенье, 30 апреля, возле пляжа «Отрада» активисты общественных организаций «Уличный фронт», «Автомайдан», «Правый сектор», «Сокол» пришли на «зачистку территории» стройплощадки, которую считают незаконной.

К слову, между комплексом «Отрада Бич Клаб» и бадминтонной площадкой уже вырыт котлован, уничтожены деревья и начали заливать фундамент.

Поскольку рабочие сбежали, а хозяин строительства так и не объявился, общественники решили демонтировать металлические конструкции и засыпать котлован землей.

Но в дело вмешались представители РГБ, которые, якобы, поддерживают застройщиков. В ход пошли кулаки.

Правоохранители встали кордоном между группами активистов. Зачинщикам скандала пришлось снять балаклавы и оставить биты.

Один из представителей РГБ толкнул замначальника ГУНП по общественной безопасности Ивана Ищенко.

Дебоширов задержали и доставили в райотдел полиции.  Были задержаны 10 человек из числа сторонников застройщика.

На двух из них будут составлены административные протоколы за злостное неповиновение законным требованиям полиции и хулиганские действия. Другие были доставлены в отделение полиции для установления личности и профилактической беседы.

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Suhan

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