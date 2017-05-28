Воскресная трагедия в Одессе на Ивановском мосту (ФОТО, ВИДЕО)
28.05.2017 0 443
Ранним утром в воскресенье в Одессе произошла трагедия: в результате превышения скорости, водитель автомобиля BMW не смог справиться с управлением и влетел в столб.
Столкновение, в результате которого машину буквально разорвало на части, произошло в 6.15 на Ивановском мосту.
Пассажир BMW погиб на месте, а водителя доставили в больницу.
About the author /Suhan
-
-
-
ДТП в Одессе. И снова мотоциклист!19.03.2017
-
-
Leave a reply