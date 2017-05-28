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Воскресная трагедия в Одессе на Ивановском мосту (ФОТО, ВИДЕО)

28.05.2017 0 443

Ранним утром в воскресенье в Одессе произошла трагедия: в результате превышения скорости, водитель автомобиля BMW не смог справиться с управлением и влетел в столб.

Столкновение, в результате которого машину буквально разорвало на части, произошло в 6.15 на Ивановском мосту.

Пассажир BMW погиб на месте, а водителя доставили в больницу.

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Suhan

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