Воскресная трагедия в Одессе на Ивановском мосту (ФОТО, ВИДЕО)

Ранним утром в воскресенье в Одессе произошла трагедия: в результате превышения скорости, водитель автомобиля BMW не смог справиться с управлением и влетел в столб.

Столкновение, в результате которого машину буквально разорвало на части, произошло в 6.15 на Ивановском мосту.

Пассажир BMW погиб на месте, а водителя доставили в больницу.