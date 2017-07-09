Воскресное ДТП в Одессе: девушку сбил троллейбус (ВИДЕО)
09.07.2017 0 217
Утро в Одессе началось с трагического происшествия: водитель троллейбуса 10 маршрута сбил девушку 1997 года рождения.
Пострадавшую с травмами доставили в больницу еще до приезда полиции, причем, как сообщают очевидцы происшествия, водитель машины скорой помощи, проезжавшей мимо, отказался отвезти девушку.
ДТП произошло в 07:20 на пересечении улиц Бунина и Польского спуска.
Ведется следствие.
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