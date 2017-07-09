Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Одесский аэропорт принял самолеты НАТО (ФОТО)
Воскресное ДТП в Одессе: девушку сбил троллейбус (ВИДЕО)
Что решают в Одессе крупнейшие игроки агрорынка? (ФОТО)
Строим Одессу: субботняя потасовка с дымовыми шашками (ФОТО, ВИДЕО)
Одесская власть обещает предпринимателям компенсацию
Иван Русев показал подводный мир «Тузловских Лиманов» (ВИДЕО)
У одесского побережья будет новый хозяин (ФОТО)
В Одессе высадится бойцовский десант из 13 стран (ФОТО)
Следствие ведет одессит: как потерпевший поймал грузин, обокравших его квартиру (ФОТО, ВИДЕО)
По сговору в Одессе: нечестная конкуренция публичных закупок продуктов питания
Одесса, Происшествия

Воскресное ДТП в Одессе: девушку сбил троллейбус (ВИДЕО)

09.07.2017 0 217

Утро в Одессе началось с трагического происшествия: водитель троллейбуса 10 маршрута сбил девушку 1997 года рождения.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу еще до приезда полиции, причем, как сообщают очевидцы происшествия, водитель машины скорой помощи, проезжавшей мимо, отказался отвезти девушку.

ДТП произошло в 07:20 на пересечении улиц Бунина и Польского спуска.

Ведется следствие.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах