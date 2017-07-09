Воскресное ДТП в Одессе: девушку сбил троллейбус (ВИДЕО)

Утро в Одессе началось с трагического происшествия: водитель троллейбуса 10 маршрута сбил девушку 1997 года рождения.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу еще до приезда полиции, причем, как сообщают очевидцы происшествия, водитель машины скорой помощи, проезжавшей мимо, отказался отвезти девушку.

ДТП произошло в 07:20 на пересечении улиц Бунина и Польского спуска.

Ведется следствие.