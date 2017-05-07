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Воскресные баталии в центре Одессы (ФОТО, ВИДЕО)

07.05.2017 0 255

Сегодня ночью в центре Одессы устроили рукопашный бой, в котором оказались задействованы около полсотни человек.

Конфликт между Дерибасовской и  Греческой площадью, по словам очевидцев, разгорелся около часа ночи, сначала словесный, а после один из зачинщиков бросил стул в другого. И понеслась…

Как выяснилось позже конфликт спровоцировали изрядно подвыпившие гости из Турции.

“Конфликт быстро вышел за рамки просто дискуссии, в ход пошли стулья и начали опрокидываться столы. Охрана ярмарки (агентство «Карабинер») пыталась унять горячих турецких парней, также вызвали на место событий полицию. Ночное шоу окружили как другие посетители заведения, так и обслуживающий персонал (отсюда впечатление о массовости толкотни, что произошла).

В итоге, один гость из Турции получил легкие телесные, пятеро, особенно активных, посетили Приморское отделение полиции», — на своей странице в Facebook сообщил советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

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Suhan

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