Вот это мужики: одесситы сами задерживают преступников ( ФОТО,ВИДЕО)

Сегодня в Одессе благодарственные письма и денежное вознаграждение получили граждане, которые проявили смелость и помогли полицейским в задержании опасных преступников.

Первым слова благодарности от главы одесской полиции Дмитрия Головина услышал 30-летний мужчина, ставший случайным свидетелем убийства и сумевший самостоятельно задержать преступника. В кафе, где было совершено преступление, он пришел отдохнуть с семьей. Увидев, что убийца пытается сбежать, Борис решил проследить за преступником, вызвав по дороге полицию. Дождавшись удачного момента, он задержал правонарушителя и передал его наряду полиции. Борист работает в сфере строительства, ранее занимался тай-боксом.

Также были награждены двое охранников частной охранной фирмы, которые тоже, рискуя своей жизнью и здоровьем, задержали мужчину, пытавшегося завладеть золотой цепочкой одесситки и едва не задушившего ее. Увидев это, охранники немедленно бросились на помощь женщине и задержали нападавшего.