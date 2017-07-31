Вверх тормашками: как в Одессе принимают солнечные ванные (ФОТО)

Соцсети пестрят фотоотчетами отдыхающих в Одессе.

Причем, хвастают все : от отечественных селебрити до горожан.

«Себя в Одессе» публиковали и телеведущая Катя Осадчая, и певица Наталья Могилевская с комментарием: «Спасибо, Одесса, за выходные! Как же трудно летом возвращаться к работе, эх… Море- море, я буду скучать».

В группе «Всемирный клуб одесситов» Игорь Белов поделился своими фотонаблюдениями на Ланжероне, где очень хорошо передана атмосфера принятия солнечных ванн. Причем, не только растянувших на подстилке, а например, стоя на голове. Как говорится, каждый «заряжается» солнцем по-своему.