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Общество, Одесса

Вверх тормашками: как в Одессе принимают солнечные ванные (ФОТО)

31.07.2017

Соцсети пестрят фотоотчетами отдыхающих в Одессе.

Причем, хвастают все : от отечественных  селебрити до горожан.

«Себя в Одессе» публиковали и телеведущая Катя Осадчая, и певица Наталья Могилевская  с комментарием: «Спасибо, Одесса, за выходные! Как же трудно летом возвращаться к работе, эх… Море- море, я буду скучать».

В группе «Всемирный клуб одесситов» Игорь Белов поделился своими фотонаблюдениями на Ланжероне, где очень хорошо передана атмосфера принятия солнечных ванн. Причем, не только растянувших на подстилке, а например, стоя на голове. Как говорится, каждый «заряжается» солнцем по-своему.

 

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Suhan

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