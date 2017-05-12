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За имущество в Черноморске расстреливают сотрудников фирмы услуг (ФОТО, ВИДЕО)

12.05.2017 0 419

Беспрецедентный случай произошел в Черноморске под Одессой.

Разъяренный супруг выстрелил из травматического пистолета в голову человеку, которого наняла его жена для вскрытия дома.

Судебные тяжбы между супругами по разделу имущества длились более пяти лет.

В четверг, 11 мая, жена-единственная владелица дома, что подтверждают документы на право собственности, вместе с представителями фирмы, открывающей замки, прибыла к своему дому.

Тогда муж, который был категорически против, из травматического оружия выстрелил в голову специалисту. Теперь 46-летнему супругу грозит статья за умышленно убийство.

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Suhan

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