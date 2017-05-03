Жадность погубила одесского чиновника
03.05.2017 0 518
Одесская областная прокуратура направила в суд акт в отношении председателя одного из сельских советов Овидиопольского района за взятку в размере 300 долларов.
Эти деньги чиновник требовал от предпринимателя за оформление и подписание договора об аренде нежилого помещения и был пойман с поличным во время получения суммы. Предполагаемое наказание — лишения свободы на 12 лет, плюс конфискация имущества.
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