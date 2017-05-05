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Евровидение 2017: Одесса поселилась на Крещатике (ФОТО)

05.05.2017 0 430

Частица Одессы «поселилась» в официальной фан-зоне Евровидения-2017 на Крещатике.

Здесь на Eurovision Village будут прямые трансляции шоу, фуд-корты, концерты и развлекательные программы,  где выступят одесские артисты и творческие коллективы города, плюс можно приобрести сувениры об Одессе.

Напомним, 7 мая состоится торжественная церемония открытия Евровидения 2017, в ходе которой можно будет увидеть рекордно длинную красную дорожку, длиной 265 метров.

Ее разместят возле Мариинского дворца рядом со зданием Верховной Рады.

А 13 мая, в субботу, здесь же пройдет грандиозный финал Евровидения 2017.

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Suhan

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