Евровидение 2017: Одесса поселилась на Крещатике (ФОТО)

Частица Одессы «поселилась» в официальной фан-зоне Евровидения-2017 на Крещатике.

Здесь на Eurovision Village будут прямые трансляции шоу, фуд-корты, концерты и развлекательные программы, где выступят одесские артисты и творческие коллективы города, плюс можно приобрести сувениры об Одессе.

Напомним, 7 мая состоится торжественная церемония открытия Евровидения 2017, в ходе которой можно будет увидеть рекордно длинную красную дорожку, длиной 265 метров.

Ее разместят возле Мариинского дворца рядом со зданием Верховной Рады.

А 13 мая, в субботу, здесь же пройдет грандиозный финал Евровидения 2017.