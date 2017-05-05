Евровидение 2017: Одесса поселилась на Крещатике (ФОТО)
05.05.2017 0 430
Частица Одессы «поселилась» в официальной фан-зоне Евровидения-2017 на Крещатике.
Здесь на Eurovision Village будут прямые трансляции шоу, фуд-корты, концерты и развлекательные программы, где выступят одесские артисты и творческие коллективы города, плюс можно приобрести сувениры об Одессе.
Напомним, 7 мая состоится торжественная церемония открытия Евровидения 2017, в ходе которой можно будет увидеть рекордно длинную красную дорожку, длиной 265 метров.
Ее разместят возле Мариинского дворца рядом со зданием Верховной Рады.
А 13 мая, в субботу, здесь же пройдет грандиозный финал Евровидения 2017.
About the author /Suhan
-
-
-
«Этот день Победы»: что планируют в Одессе?05.05.2017
-
-
-
-
В Одессе — новый глава СБУ (ФОТО)03.05.2017
-
-
-
Трагическая смерть в Одессе16.03.2017
-
ДТП в Одессе. И снова мотоциклист!19.03.2017
-
-
Вокруг ОПЗ: не до приватизации13.03.2017
-
Иностранные доходы одесских моряков11.03.2017
-
Leave a reply