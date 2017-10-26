Главный по «морякам» в Одессе не комментирует желтую прессу

Причиной негодования главного тренера ФК «Черноморец» Олега Дулуба стала растиражированная и «муссируемая» в прессе информация по поводу его ближайшего ухода с поста из-за разногласий с руководством клуба.

Как пишет, к примеру, Sport Arena, «Главный тренер Черноморца Олег Дулуб по-прежнему намерен покинуть одесский клуб и думает над разрывом контракта. При этом причины таких настроений белорусского специалиста по-прежнему остаются неизвестны«…

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Як відомо, приводом стало звільнення Олександра Грановського, котрий входив до тренерського штабу Дулуба. Білорус із цим категорично не погодився.»

В свою очередь, наставник «моряков» так ответил на вопрос об утверждениях ряда изданий о его намерении уйти из ФК «Черноморец»:

— Неоднократно в прессе звучала информация, что вы недовольны той ситуацией, которая происходит в вашем клубе. Насколько это соответствует действительности?

— Вы знаете, есть пресса «белая», есть «желтая». «Желтую» я не комментирую.