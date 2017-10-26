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Одесса, Украина

Главный по «морякам» в Одессе не комментирует желтую прессу

26.10.2017

Причиной негодования главного тренера ФК «Черноморец» Олега Дулуба стала растиражированная и «муссируемая» в прессе информация по поводу его ближайшего ухода с поста из-за разногласий с руководством клуба.

Как пишет, к примеру, Sport Arena, «Главный тренер Черноморца Олег Дулуб по-прежнему намерен покинуть одесский клуб и думает над разрывом контракта. При этом причины таких настроений белорусского специалиста по-прежнему остаются неизвестны«…

«Білоруський спеціаліст Олег Дулуб планує незабаром покинути свій пост. Повідомляють Футбольні трансфери 

Як відомо, приводом стало звільнення Олександра Грановського, котрий входив до тренерського штабу Дулуба. Білорус із цим категорично не погодився

В свою очередь, наставник «моряков» так ответил на вопрос об утверждениях ряда изданий о его намерении уйти из ФК «Черноморец»:

— Неоднократно в прессе звучала информация, что вы недовольны той ситуацией, которая происходит в вашем клубе. Насколько это соответствует действительности?

Вы знаете, есть пресса «белая», есть «желтая». «Желтую» я не комментирую.

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Suhan

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