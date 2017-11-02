Гуляй, общага: одесских студентов больше не накажут

Одесские студенты теперь могут безнаказанно входить на территорию общежитий, в которых они живут, круглосуточно.

Как говорится, полная свобода и никакой ответственности.

Основанием для радости всех украинских студентов послужило опубликованное 31 октября письмо № 1/9-577 Минобразования руководителям учреждений высшего образования, в котором черным по белому значится:

«Жители общежития имеют безусловное право на доступ к нему (вход и выход из общежития в любое время суток независимо от причин опоздания или любых других обстоятельств. Дополнительно к указанному, информируем о невозможности безосновательного выселения, привлечения к принудительным работам, в т.ч. дежурствам соискателей высшего образования — жителей общежитий, и недопустимости безосновательного проникновения в жилье (комнаты в общежитии)».

Отмечается, что владелец общежития действительно должен иметь дубликат ключей от комнат, однако не имеет права безосновательно заходить к жильцам, если это не связано со спасением жизни людей, сохранностью имущества либо с непосредственным преследованием подозреваемых в нарушении закона.

Как и у любого нововведения у этого уже появились и свои противники, которые боятся, как бы чего не вышло…

Что касается практики привлечения жителей общежития к дежурству, работам по благоустройству и прочее — утверждается, что это противоречит норме Конституции о том, что каждый имеет право на труд, на который он свободно соглашается, а использование принудительного труда запрещается.

Так, жители общежития могут выполнять работы только при условии трудоустройства с зарплатой не ниже, чем установлено законодательством.

ФОТО: СОЦСЕТИ