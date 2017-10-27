Итог матча с одесскими «моряками» будет в руках женщины?

Матч «Черноморец» — «Мариуполь» будет судить женщина, решили в Комитетах Федерации футбола Украины, назначив официальных лиц на матчи 14-го тура чемпионата УПЛ.

Игру между «Черноморцем» и ФК «Мариуполь», которая состоится 30-го октября в Одессе, проведут: арбитр из Харькова Екатерина МОНЗУЛЬ (на фото), ассистенты Сергей Приступа (Киев) и Виктор Нижник (Винница), четвертый арбитр Евгений Арановский (Киев). Делегат ФФУ — Геннадий Прокопович (Чернигов). Наблюдатель арбитража ФФУ — Сергей Дзюба (Киев).

Дама на поле. К чему бы это?