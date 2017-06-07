Одесситам предлагают заняться любовью в «интимном вагоне»













О том, что Укрзалиныця вводит такое новшество — вагоны с широкими кроватями, написали в своем Фейсбуке журналист Вадим Добровольский.

Об этом он прочитал в специальном журнале. Вот пишет о своем открытии сам журналист:

«Недавно появившееся издание «Магистраль-Экспресс» (приложение к корпоративной газете Укрзализныци «Магистраль») с каждым выпуском радует все больше. После лекции о радостях тантрического секса и рассказа об украинской красавице с бюстом 12-го размера (или 11-го, они там по тексту путаются в показаниях) я затаил дыхание. И ребята не обманули.

В очередном выпуске нам рассказывают, как правильно заниматься сексом, чтобы «гойдання поїзда» не прервали «акт кохання». Ремни. У проводника надо взять ремни, которые будучи прикреплены к полке и потолку, помогут не допустить «душевних і тілесних травм». Ремни, Карл! Видимо, тогда эти самые «гойдання» будут помогать «гойдатися», а не мешать. А выдать их должен проводник. И по первому требованию!».

«Укрзалиныця» действительно очень заботится о сексуально активных пассажирах.

Здесь закупили даже специальные вагоны-салоны тем, кому «набрид рутинний квартирный секс». Вместо обычных полок там – широкие кровати, на которых можно реализовать «найсміливіші фантазії».