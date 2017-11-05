Субботний матч «Черноморца» закончился по нулям (ВИДЕО)

В субботу, 4 ноября, одесские «Моряки» сыграли вничью — 0:0 с командой «Александрия» в 15-м туре Чемпионата Украины по футболу.

Соседи по турнирной таблице по итогам прошлого чемпионата и сегодня находятся рядом. Правда, турнир 2016−2017 гг. «Александрия» и «Черноморец» завершили в первой «шестерке», а сейчас расположились на 10-м и 11-м местах.

По сравнению с матчем предыдущего тура против «Зари» (2:2) в «старте» ФК «Александрия» произошло три вынужденных замены. Дисквалифицированных Чеботаева, Запорожана и Пономаря сменили Банада, Полярус и А. Довгий. Наша команда также не избежала потери — Бамба получил травму в игре против «Мариуполя». Кроме того, в число запасных перешли Мусолитин и Третьяков. Вместо них сегодня с первых минут на поле вышли Алассан, Ковалец и Татарков.

Игра началась довольно резво. В первую 10-минутку соперники обменялись несколькими перспективными атаками, две из которых могли завершиться голами. Вначале Алассан почти от лицевой линии «выстрелил» в ближнюю «девятку» (мяч просвистел над крестовиной), а затем Старенький метров с десяти в касание перенаправлял наброс Довгого (рядом со стойкой). Дальнейшие события в первом тайме развивались в похожем ключе, правда, гости больше оборонялись, стараясь остро контратаковать, а «Александрия» чаще гостила на половине поля «моряков» и нанесла несколько ударов из выгодных позиций (все они были неточными).

В начале второго тайма соперники опять обменялись опасными моментами. На 48-й минуте после стремительного прохода по флангу Зубейко в штрафной хозяев было жарко. Увы, ни Ковалец, ни Васин не смогли нанести удар с близкого расстояния. На 53-й за фол Люльки против Ситало арбитр назначил «стандарт» в полуметре от линии штрафной площадки. Бацула пробил в обвод «стенки», но четко сыграл Гутор, занявший оптимальную позицию.

Упорная борьба на вязком поле шла до финального свистка. Хозяева поля владели территориальным преимуществом, но ничего серьезного у наших ворот «моряки» им создать не позволили. Более того, на 90-й минуте упустил голевой шанс Хобленко: его выстрел в «девятку» сумел отразить Панькив — 0:0.