В Одесской области проходят съемки Василия Ломаченко (ФОТО)
27.05.2017 0 344
Город Белгород-Днестровский Одесской области стал главной локацией съемок ряда видео сюжетов для Чемпионата Европы по боксу EUBCKharkiv17.
Главный герой, конечно же, наш земляк, Василий Ломаченко.
В ближайшие дни стартует масштабная акция в поддержку главного спортивного события лета для Украины — Континентального первенства по боксу в г. Харьков.
Напомним, Чемпионат Европы по боксу пройдет с 16 по 24 июня в Харьковском дворце спорта «Локомотив».
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