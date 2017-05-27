В Одесской области проходят съемки Василия Ломаченко (ФОТО)

Город Белгород-Днестровский Одесской области стал главной локацией съемок ряда видео сюжетов для Чемпионата Европы по боксу EUBCKharkiv17.

Главный герой, конечно же, наш земляк, Василий Ломаченко.

В ближайшие дни стартует масштабная акция в поддержку главного спортивного события лета для Украины — Континентального первенства по боксу в г. Харьков.

Напомним, Чемпионат Европы по боксу пройдет с 16 по 24 июня в Харьковском дворце спорта «Локомотив».

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