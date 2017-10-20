Одесская область без рыбы не останется

В пяти областях Украины пополнили рыбные биоресурсы. Зарыбление проводят с целью биологической очистки воды для улучшения состояния водоемов.

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства Украины.

В водоемы выпускают рыбопосадочный материал толстолобика, карпа и амура. Зарыбление осуществляется за счет пользователей водных биоресурсов с целью биологической очистки воды и для улучшения состояния водоемов: растительноядные виды рыб являются природными мелиораторами.

















3 октября в Маяках и селе Красная Коса прошло зарбыление Днестровского лимана. В него выпустили 154 тысячи особей карпа, 53 тысячи экземпляров толстолобика и 142 тысячи штук карася серебристого.

С 5 октября началось зарыбление озера Китай в Измаильском и Килийском районах Одесской области. В него уже выпустили 429 тысяч особей толстолобика и 199 тысяч карпа. Зарыбление продолжается.

18 октября началось зарыбление озера Ялпуг-Кугурлуй (Болградский, Измаильский и Ренийский районы). В водоем уже попало 260 тысяч экземпляров толстолобика и 41 тысяча экземпляров карпа общим весом 7,9 тонн.

На следующей неделе начнется зарыбление озера Катлабух и Хаджибейского лимана.