Сеть супермаркетов «Виртус» на грани банкротства

Сеть одесских супермаркетов «Виртус» находится на грани банкротства. В последние годы предприятие сотрясают скандалы и погромы, связанные с рейдерскими захватами.

19 июля Одесский Апелляционный Хозяйственный суд начнет рассмотрение дела о банкротстве МПП «Виртус», которое владеет одноименной сетью супермаркетов в Одессе и Черноморске.

АБ «Порто-Франко»подало заявление о начале процедуры банкротства — «Виртус» задолжал им более 9 млн грн. Комиссия, созданная Фондом гарантирования вкладов с помощью государственной исполнительной службы, добивается возвращения кредитов банку для того, чтобы рассчитаться с его вкладчиками.

В случае возбуждения дела о банкротстве, судом будет наложен арест на все активы предприятия, что по факту будет означать полную остановку работы.

Напомним, сотрудники судебной исполнительной службы в феврале провели опись и аресты имущества в четырех одесских супермаркетах «Виртус»: на улицах Сахарова, Грушевского, Балковской и Люстдорфской дороге. Обманутые сотрудники сети в марте этого года выступали против ее главы Сергея Матковского.