Пляж «Курортный» вернули в собственность города

Прокуратура Одессы еще с 2012 года судится с горсоветом за одесские пляжи. Поводом послужили систематические нарушения законодательных норм со стороны орендаторов, выявленные в ходе проверок.

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил два иска прокуратуры касательно прекращения действия договоров аренды 2 берегозащитных укреплений в виде искусственного песчаного пляжа «Курортный», расположенного на 13-й станции Большого Фонтана. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры области.

Так, договоры между обществом с ограниченной ответственностью и управлением Одесского городского совета касательно аренды пляжа «Курортный» аннулированы на основании системного неисполнения арендатором своих обязательств.

Среди нарушений арендаторов: не был оформлен паспорт пляжа на его открытие и функционирование, на пляже без соответствующего разрешения установили деревянные сооружения. При этом не обустроили там медицинских пунктов.

Отметим, что общая площадь указанных в договорах участков составляет 3 тысячи квадратных метров, а их стоимость — 3,2 млн гривен.

Теперь арендатор обязан освободить пляж и вернуть его в собственность города.