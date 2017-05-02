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2 мая в Одессе: цветы, акция и «минирование» университетов (ВИДЕО)

02.05.2017 0 178

Сегодня, 2 мая — день годовщины трагических событий в Одессе.

С утра Куликово поле открыли для желающих почтить память погибших, с цветами люди проходят через рамки металлодетекторов.

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Тем временем, на перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской проходит акция в память о погибших участниках марша «За единую Украину» 2 мая 2014 года.

В знак траура 2 мая в Одессе городские власти разместили на городских зданиях флаги с черными лентами.

Но без минирований не обошлось.

В 10:30 в полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Национального университета им. Мечникова, а через 4 минуты поступило еще одно сообщение о том, что заминирован Одесский национальный политехнический университет.На указанных местах работают следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнического управления и кинологи со служебными собаками.

В 14:00 на Куликовом поле в Одессе также состоится поминальная акция по жертвам пожара в Доме профсоюзов.

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Suhan

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