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Одесса, Экономика

300 тысяч одесситов будут ждать тепла еще неизвестно сколько

28.10.2017

Именно столько обитателей центральной части нашего города находятся сейчас в полном недоумении.

Дело в том, что в одесской мэрии никто достоверно не может сказать — когда же в домах центра станет наконец тепло.

Почему информация, заявленная ранее ответственными за подготовку к отопительному сезону — о 70-процентной готовности центральный сетей — оказалась неправдой, пока непонятно.

Одна из версий — это нежелание государственных структур передавать в управление городу предприятие «Теплоэлектроцентраль», которое по этой же самой причине якобы не может согласовать нормы потребления газа.

Что будет после ликвидации обанкротившегося ПАО «Одесская ТЭЦ» на фоне фактического отсутствия резервных вариантов обогрева центральной части города? На этот вопрос не может пока ответить даже руководитель департамента городского хозяйства Александр Козловский.

Одесса: старт отопительного сезона

 

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Elena

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