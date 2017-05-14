31 мая в Одессе начнется Международная неделя по торговле и транспорту

31 мая — 2 июня 2017 года в Одессе состоится Международная неделя по торговле и транспорту, в рамках которой пройдет 16-ая выставка «Интер-ТРАНСПОРТ».

Международная неделя по торговле и транспорту проводится как плановое мероприятие Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.

В период проведения мероприятия Министерство инфраструктуры Украины организовывает круглый стол «Развитие мультимодальных перевозок в сообщении Европа-Азия/Восток-Европа».

Работу транспортной недели откроет Региональный семинар FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) по влиянию Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО на агропродовольственную торговлю, а так же Совещание по вопросам курсирования контейнерного поезда «ZUBR».

В этом году, в выставке «Интер-ТРАНСПОРТ» примут участие более 100 компаний из 10 стран мира (Украина, Беларусь, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция, Литва, Эстония).

На экспозиции выставки «Интер-ТРАНСПОРТ» будут представлены ведущие порты Украины, будут демонстрироваться новейшие достижения производителей подъемно-транспортного оборудования, будут представлены предприятия в сфере организации международных мультимодальных перевозок, ведущие предприятия в отрасли гидротехнического строительства.

В работе Международной недели в Одессе примут участие Министерство инфраструктуры Украины, Министерство транспорта и коммуникации Республики Беларусь, ГП «Администрация морских портов Украины», ПАО УЗ.

Впервые Совместное закрытое акционерное общество «Могилевский вагоностроительный завод» покажет модельный ряд из восьми видов продукции подвижного состава. Первый раз на экспозиции выставки представят линейку грузоподъемного оборудования и компонентов для крановой техники H.F.S. (Австрия), WDI (Германия), Nemag (Нидерланды), Europresspack (Италия) представит компания «КЕТТЕН». Общественная организация «Sky Way Украина» для гостей и участников выставки 31 мая представит презентацию «Инновационный проект «Небесные дороги Sky Way».