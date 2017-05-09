«Бессмертный полк» в Одессе: без потасовки не обошлось (ВИДЕО)

Сегодня в Одессе, как и во всех городах-героях Украины, прошла акция “Бессмертный полк”, на которую пришло более 7 тысяч человек с портретами предков, погибших во Второй мировой войне.

На на Аллее славы повесили специальные баннеры, запрещающие проносить символику тоталитарных режимов. Вместо этого людям раздавали флаги Украины и красные маки.

Все же не обошлось без инцидентов, несмотря на все меры предосторожности, которые были предприняты правоохранителями.

Так, недовольство куликовцев, проводивших на Аллее Славы акцию «Бессмертный полк», вызвал украинский активист Сергей Стерненко, который спровоцировал оппонентов портретом одного из лидеров украинского национально-освободительного движения Романа Шухевича.

Часть куликовцев на площади попыталась вырвать портрет из его рук, началась стычка, которая переросла в столкновение. В результате драки телесные повреждения получили примерно пятеро человек. Стерненко порвали футболку. Правоохранители вывели Стерненко за пределы Аллеи Славы.

Еще одна потасовка произошла из-за того, что на Аллею Славы принесли флаг с изображением горящего Дома профсоюзов. Полиция разнимала участников «спора» по этому поводу.

По словам правоохранителей, количество задержанных дебоширов растет — уже свыше 20 человек.