Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Парижский лоск возвращается в Одессу частями (ВИДЕО, ФОТО)
Варивода и Бойченко: как «наши люди» тракторами одесские дороги калечат (ФОТО)
Какие ставки действуют на территории Одессы для предпринимателей?
Без дистанции: как внедорожник в Одессе сбил маршрутку с пассажирами (ВИДЕО, ФОТО)
Пик сезона в Одессе: что в цене у арендаторов?
Лобода не сдается: в планах — триумфальное возвращение в Одессу
Марш Равенства в Одессе: готовятся и сексменьшинства, и патриоты
Пуля возле сердца: ювелирная работа одесских медиков
Одессит держит курс на Гамбург (ФОТО)
«Тузловские лиманы» обезглавлены: почему Иван Русев уходит в отставку?
Одесса, Происшествия

Без дистанции: как внедорожник в Одессе сбил маршрутку с пассажирами (ВИДЕО, ФОТО)

02.08.2017

Вечером 1 августа пассажиры маршрутного автобуса №540 пострадали в результате столкновения с внедорожником.

Случился инцидент на пересечении улиц Раскидайловской и Ризовской.

Как сообщили в полиции, водитель автомобиля „Hyundai“ нарушил безопасную дистанцию и врезался в пассажирский автобус.

Маршрутку отбросило от удара и она перевернулась.

Пострадали 8 человек, пять из которых пришлось госпитализировать.

Ведется следствие.

ЖЕРТВЫ В ОДЕССЕ: ГРУЗОВИК И МАРШРУТКА НЕ ПОДЕЛИЛИ ДОРОГУ (ФОТО)

НА ТАРАН: В ОДЕССЕ СТОЛКНУЛИСЬ МАРШРУТКА И «СКОРАЯ» (ФОТО)

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах