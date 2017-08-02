Без дистанции: как внедорожник в Одессе сбил маршрутку с пассажирами (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 1 августа пассажиры маршрутного автобуса №540 пострадали в результате столкновения с внедорожником.
Случился инцидент на пересечении улиц Раскидайловской и Ризовской.
Как сообщили в полиции, водитель автомобиля „Hyundai“ нарушил безопасную дистанцию и врезался в пассажирский автобус.
Маршрутку отбросило от удара и она перевернулась.
Пострадали 8 человек, пять из которых пришлось госпитализировать.
Ведется следствие.
ЖЕРТВЫ В ОДЕССЕ: ГРУЗОВИК И МАРШРУТКА НЕ ПОДЕЛИЛИ ДОРОГУ (ФОТО)
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