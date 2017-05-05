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Одесса, Политика

Боровик угрожает визитом в Одесский горсовет и судом в Страсбурге

05.05.2017 0 82

Ответ на Указ Президента Порошенко о лишении Саши Боровика украинского гражданства не заставил себя долго ждать.

Все эмоции, находящегося в Мюнхене члена команды реформаторов, «поселились» на странице фейсбука. При этом Боровик вспомнил случай в марте 2016 года, когда его выносили из сессионного зала. Тогда он написал заявление в Главное управление Национальной полиции Одесской области на действия депутата Дмитрия Палпатина, который сначала вручил букет, а затем вынес Боровика на руках из зала заседаний Одесского горсовета.

«Я прилечу в страну из Европы по Украинскому паспорту. Я приду на сессию и скажу бандитам то же, что я сказал им на своей последней сессии в марте 2016: вы, мафия, которая с 90-х годов, при поддержке СБУ и официального Киева, захватили власть и доите этот город.

Это не простое для меня решение, потому что на последней сессии ко мне была применена физическая сила, и никто из государственной власти, кроме Михаила Саакашвили, не встал тогда рядом со мной. Многие, якобы либералы-демократы, тоже промолчали. К сожалению.

Я также принял решение обратиться в Европейский суд по поводу решения президента о лишении меня гражданства.
Европа и Запад должны помогать Украине противостоять российской агрессии.

Но Запад должен чётко поставить не на Украину олигархов, типа Порошенко и совдеповских чиновников, типа Яценюка, — а на молодёжь. До встречи в Одессе, друзья. И до встречи в Страсбурге, оппоненты«, — написал Саша Боровик.

Добавим, что вслед за лишением украинского гражданства, Боровику грозит исключение из депутатов горсовета. По списку БПП на это место придет Сергей Голдаков.

ОДЕССКИЕ РЕФОРМАТОРЫ ТЕРЯЮТ ГРАЖДАНСТВО УКРАИНЫ

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Suhan

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