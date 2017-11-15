Что происходит на рынке труда в Одессе?

Уровень зарегистрированной безработицы в Одессе среди граждан трудоспособного возраста по состоянию на 1 ноября текущего года составляет 0,3% — это один из самых низких среди городов Украины.

Так, по статистическим данным, средняя зарплата с начала года выросла с 5051 до 6659 гривен, а количество официально зарегистрированных безработных сократилось с 2086 до 1853 человек. Из них 80% получали пособие по безработице, средний размер которого на 1 ноября составил 4,04 тыс. грн., что на 26% больше законодательно установленного размера минимальной заработной платы (3200 грн.).

Почти две трети от общего числа безработных — женщины (66,4%), 43,3% — молодежь в возрасте до 35 лет. Структура безработных граждан в разрезе профессионально-квалификационного состава в последние годы практически неизменна: 80% — служащие, 17% — рабочие, 3% — лица без профессии.

По состоянию на 1.11.2017 г. количество актуальных вакансий, заявленных работодателями города в службу занятости, составило 1304 ед., из них: 53% — для служащих, 38% — для рабочих специальностей и 9% — для лиц без профессиональной подготовки.

Коэффициент напряженности на одну представленную вакансию составил 1,4 единицы, при этом по-прежнему сохраняется явная диспропорция между профессионально-квалификационным составом безработных граждан и требованиями работодателей к профессиональной подготовке претендентов на свободные рабочие места и вакансии.

МИНИСТР ПРОВЕДАЛ РЫНОК ТРУДА В ОДЕССЕ (ФОТО)

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Осень традиционно внесла коррективы в структуру спроса на рынке труда: уменьшилось количество предложений в сфере гостиничного бизнеса, при этом увеличился спрос на производственные вакансии и занятость в сфере услуг и продаж. Неизменно востребованы рабочие с инструментом, средний медицинский персонал. Наименее востребованы профессии юристов, финансистов, экономистов.

В январе-октябре 2017 года в городскую службу занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратились 5,3 тыс. человек, 3,1 тыс. человек трудоустроены.