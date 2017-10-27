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Одесса, Экономика

Министр проведал рынок труда в Одессе (ФОТО)

27.10.2017

Во время рабочей поездки в Одессу Министр социальной политики Андрей Рева ознакомился с работой «Одесского центра профессионально-технического образования государственной службы занятости», где можно получить знания по 28-ми специальностям.

Уровень трудоустройства выпускников составляет более 90%.

«Таких центров в Украине только одиннадцать. Здесь можно проводить обучение и переподготовку кадров за короткий срок. Сегодня ситуация на рынке труда динамично меняется. 10-15 лет назад была высокая конкуренция, сейчас наблюдается другая тенденция: рабочих рук фактически не хватает. Я думаю, нам необходимо продумать эффективную систему взаимодействия с работодателями, которые будут предоставлять заказ и гарантировать трудоустройство. Я считаю, что представители «рабочих» специальностей, такие как слесари, токари, электрогазосварщики должны получать зарплату не менее 10-ти тысяч гривен », — отметил Андрей Рева.

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Одновременно в центре могут обучаться более 800 человек, а срок обучения составляет от 2,5 до 8,5 месяцев.

«В этом центре происходит переподготовка наиболее востребованных на рынке труда специалистов, а также идет активное сотрудничество с работодателями. Такая система соответствует нашей программе «Умный регион», которую инициировал председатель ОГА Максим Степанов. Многие квалифицированные украинских специалистов уезжают за границу, и именно такие центры позволяют оставить рабочие руки внутри страны », — подчеркнул заместитель председателя ОГА Сергей Колебошин.

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Suhan

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