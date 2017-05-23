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Для реконструкции Дворца спорта в Одессе нашлись инвесторы и меценаты (ФОТО)
Общество, Одесса

Для реконструкции Дворца спорта в Одессе нашлись инвесторы и меценаты (ФОТО)

23.05.2017 0 124

Председатель областного совета Анатолий Урбанский встретился с временно исполняющим обязанности директора СДЮШОР «Льдинка» Натальей Тютюнник и меценатом Германом Коганом, чтобы лично поздравить с проведением Чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Одессе в 2018 году.

Также глава облсовета ознакомился с состоянием дел во Дворце спорта и планами проведения работ по благоустройству ледовой арены.

Напомним, что кроме подготовки льда, во Дворце спорта запланировано отремонтировать раздевалки для хоккеистов и провести электрическое отопление на трибунах, в холле, спортивных залах и раздевалках.

«Совместными усилиями мы начали работу, которую никто не проводил 20 лет. Приятно, что на инициативу провести реконструкцию Дворца спорта откликнулись инвесторы и меценаты. Сегодня мы уже имеем конкретные результаты, и победа Одесса в конкурсе на проведение официального соревнования по хоккею с шайбой — яркое тому подтверждение », — отметил Анатолий Урбанский.

ОДЕССА ВЫИГРАЛА ТЕНДЕР НА ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ

Напомним, на Генеральном Конгрессе Международной федерации хоккея в Кельне было принято решение Чемпионат мира по хоккею среди юниоров в Дивизионе ІВ провести в Одессе.

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Suhan

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