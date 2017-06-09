Глава МВД Аваков поддерживает Сергея Стерненко (видео)

Сегодняшний приезд Арсена Авакова в Одессу, очевидно, сильно ошеломил не только одесских правоохранителей, но и простых горожан.

Как и обещали, радикалы во главе с Сергеем Стерненко пришли сегодня под стен здания Нацполиции на Еврейской с акцией протеста. Их возмутило поведение полицейских на вчерашнем концерте Ирин Билык.

Как сообщала Деловая Одесса, мотивируя это необходимостью защитить от потасовок зрителей концерта, среди которых было много женщин и детей, полицейские вступили в схватку со Стерненко и его коллегами. В результате радикалу разбили лицо.

Прибывших сегодня под стены полицейского управления Стерненко и приехавшего к нему на помощь из Киева нардепа Борислава Березу пригласили на личную встречу с главой МВД Арсеном Аваковым, которй тоже сегодня пребывает в Одессе.

После окончания встречи Стерненко заявил журналистам, что Аваков поддержал его позицию относительно избиения активистов полицией во время концерта Ирины Билык.

«Представители полиции, превысив полномочия, применили чрезмерную силу, будут наказаны. Но мы не должны противостоять полиции. Полиция и общественность должны действовать сообща», — все-таки проявил объективность в оценке конфликта радикал.

Но тут же пообещал, что напишет заявление в прокуратуру на полицейских, которые его избили. В этом его поддерживает и нардеп Береза, намеренный сделать все от него зависящее, чтобы полицейские, тронувшие Стерненко, были наказаны.

«Полицейский — это не амнистия, нарушил закон — отвечай по закону, активисты не имеют права брать на себя полномочия полиции, а полиция не может нарушать законы. Мы должны объединиться и бороться с врагами внутренними и внешними. Они даже в полиции и мэрии. Те, кто хочет победить, должны объединиться «, — убежден депутат.

В ходе своего импровизированного брифинга Сергей Стерненко вдруг заметил в толпе советника главы ГУ НП в Одесской области Руслана Форостяка, которому тут же показал средний палец.