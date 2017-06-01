Греко-католики Одессы — в глубоком трауре

Вчера, 31 мая, на 85-м году жизни после тяжелой болезни скончался бывший предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир Гузар.

Его похорон состоится 5 июня. А сегодня

Как сообщается на сайте УГКЦ, архиерейская Божественная литургия состоится в 11:00 в патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве.

Принять участие в поминальных богослужениях можно в греко-католическом храме Святого Апостола Андрея Первозванного в Одессе, по адресу: ул. Гимназическая, 22/24.